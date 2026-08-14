Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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14.08.2026 23:34:00
Berkshire Hathaway doubles down on the U.S. housing market with a fresh bet on this stock
Berkshire Hathaway has upped its bet on the U.S. housing market, and also boosted its stakes in Alphabet and Delta Air Lines.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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