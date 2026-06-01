Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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01.06.2026 10:44:00
Berkshire Hathaway finds a use for 2% of its $397 billion cash pile with home-builder deal
Berkshire Hathaway has finally cracked open its wallet. A little.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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