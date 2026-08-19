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WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

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19.08.2026 15:45:00

Berkshire Hathaway Has 10% of Its $358 Billion Portfolio Invested in 1 AI Hyperscaler Whose Stock Is Up 70% in 1 Year

Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) most recent 13F was just filed with the Securities and Exchange Commission, and the company made a notable move. During the second quarter, it increased the size of its bet on Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), thanks to the $10 billion private placement in June and open market transactions.Oracle of Omaha Warren Buffett, who is now chairman of Berkshire after retiring as CEO at the end of 2025, revealed that he initiated this position last year. Combined, the Class A and Class C shares make up the conglomerate's third-largest position, valued at $36.6 billion. It's now larger than the Coca-Cola stake.Berkshire and Buffett have made it crystal clear just how bullish they have become on Alphabet, whose share price has surged 70% over the past 12 months. Alphabet is one of the major hyperscalers in artificial intelligence (AI).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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