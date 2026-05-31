Berkshire Hathaway Aktie

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WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

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31.05.2026 20:45:00

Berkshire Hathaway Has 28% of Its Portfolio in These 3 Warren Buffett-Approved AI Stocks

Warren Buffett has never been a big technology stock investor. He stuck to companies he understood, and that served him and Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) investors well during his 60-year tenure as CEO. But that also led him to fall behind a bit in recent years, by his own admission."I would say I understand fewer of the businesses as a percentage of the whole than I did 10 years ago," he said in a recent interview. "I have not learned new industries for some years." Nonetheless, he oversaw the purchase of three stocks closely tied to the largest technology trend in recent history: artificial intelligence.Buffett's successor, Greg Abel, has pushed the concentration of those holdings to 28% of invested assets after his first quarter in charge of the portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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