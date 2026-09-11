Berkshire Hathaway Has a New Top Holding, and It Dominates Its Market

Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) has not had many changes to its top five holdings. Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, and Chevron have pretty much been locked in the top five spots over the past four years.

But last quarter, a new stock crashed the party as Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) moved into the top five, displacing Chevron.

CEO Greg Abel and his team made a massive investment in the "Magnificent Seven" technology giant last quarter. They added 24.5 million shares of Alphabet in Q2, according to the Berkshire Hathaway 13F filing, increasing its stake by 45%.

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