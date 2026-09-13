Berkshire Hathaway Has Nearly 14% of Its $359 Billion Portfolio Invested in This Winning Stock That's Doubled in 5 Years

Berkshire Hathaway sports a massive market capitalization of $1.1 trillion. But it's worth pointing out that $359 billion of this is represented by its huge public equities portfolio. These stocks have a big effect on the company's performance. Among these holdings, Apple is still at the top of the list. This is despite notable selling happening in recent years.

There's another position that deserves some attention. It represents nearly 14% of Berkshire Hathaway's portfolio. The conglomerate has a 22.5% stake in the business whose shares have more than doubled in the past five years (as of Sept. 10).

This financial stock is a historical winner, and investors might want to consider buying it right now.

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