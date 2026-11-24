Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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24.11.2026 17:30:02
Berkshire Hathaway Has Sold More Than Half Its Bank of America Shares Since 2024. Is the Stock a Buy, Sell, or Hold 25% Below Its High?
Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB) latest 13F filing was released last week, and, as in prior quarters, the "House that Warren Buffett Built" continues to pare down its position in Bank of America (NYSE:BAC). During the quarter ended Sept. 30, Berkshire sold 27.5 million shares, reducing its stake by 5.7%.
Following this sale, Berkshire now owns just 455.9 million shares, down from a peak of over 1 billion during mid-2024. Yet while the holding company continues to reduce this position, the motivation remains unclear.
Warren Buffett. Image source: The Motley Fool.
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|Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|21 160,00
|0,71%
|Bank of America Corp.
|44,23
|0,16%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-
|17,54
|-0,90%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
|18,02
|-0,66%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
|17,03
|1,01%
|Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
|17,54
|0,23%
|Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
|1 134,16
|0,28%
|Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
|16,72
|-0,30%
|Berkshire Hathaway Inc. A
|787 000,00
|-0,13%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|525,60
|-0,08%
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