Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB) latest 13F filing was released last week, and, as in prior quarters, the "House that Warren Buffett Built" continues to pare down its position in Bank of America (NYSE:BAC). During the quarter ended Sept. 30, Berkshire sold 27.5 million shares, reducing its stake by 5.7%.

Following this sale, Berkshire now owns just 455.9 million shares, down from a peak of over 1 billion during mid-2024. Yet while the holding company continues to reduce this position, the motivation remains unclear.

Warren Buffett. Image source: The Motley Fool.

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