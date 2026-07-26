Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
|
26.07.2026 14:50:00
Berkshire Hathaway Holds a $28 Billion Stake in Alphabet, and Warren Buffett Says He Initiated It
As of March 31, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKB) (NYSE: BRKA) owned a combination of Class A and Class C shares of Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). This combined position is currently valued at $28 billion, easily making it one of the conglomerate's top holdings. This includes the equity purchase as part of Alphabet's $85 billion raise in June.When Berkshire Hathaway first bought the "Magnificent Seven" stock in the third quarter last year, it was viewed as a surprise move among the investment community. The Omaha company had been known not to dabble in the technology space.The market just received new info that might lead to more astonishment. In a recent interview with CNBC, Warren Buffett said that he was the one who initiated the Alphabet stake.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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