Berkshire Hathaway informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Berkshire Hathaway ließ sich am 07.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Berkshire Hathaway die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 15502,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21413,00 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 105,65 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at