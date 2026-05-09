Berkshire Hathaway Aktie

Berkshire Hathaway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

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09.05.2026 18:25:00

Berkshire Hathaway Is Buying Back Stock Again. Here's What That Signal Means for Investors.

You might keep tabs on all the stocks Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) buys and sells simply to copy those trades for your own portfolio. What if, however, the stock Berkshire is buying is its own?Well, that's what happened in March 2026. For the first time since the first half of 2024, Berkshire Hathaway repurchased $234 million worth of its own stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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