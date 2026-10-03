Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
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03.10.2026 21:16:00
Berkshire Hathaway Is Buying Up Shares of This Beaten-Down Stock. Should You Invest Too?
If someone who doesn't really follow the market or investing asked me to describe the investing strategy of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), the massively successful insurance and holding company built by Warren Buffett, I'd tell them just two things to remember.
First, Berkshire aims to be a long-term investor. Buffett famously said that "our favorite holding period is forever." And second, it prefers to buy companies it believes are temporarily undervalued by the rest of the investing universe. "Be greedy when others are fearful," Buffett also likes to say.
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