Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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04.05.2026 11:16:00
Berkshire Hathaway is now sitting on a record $397 billion in cash. And it’s not the only firm reluctant to invest in the stock market.
Berkshire Hathaway has added to a giant pile of cash, and sending a message for investors to be patient.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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