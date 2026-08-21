Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
21.08.2026 03:00:00
Berkshire Hathaway Just Bought More of This Brilliant Artificial Intelligence (AI) Stock
While Warren Buffett may no longer be the CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), it remains a very popular company to follow because it still adheres to his principles. Furthermore, Buffett still sits on the board of directors, so if he doesn't like what the company is doing, then he has the power to make changes. However, there were no surprises in Berkshire's Q2 investment portfolio holdings, and Berkshire continued to do what Buffett had started in Q3 2025 before he left: buy more Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock.That was the firm's biggest move in Q2 by far, and it shows that even value investors can find great stocks in the realm of artificial intelligence (AI). I think Alphabet is a great buy for all investors, and Berkshire's additions in Q2 prove that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.