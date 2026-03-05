:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
05.03.2026 20:45:44
Berkshire Hathaway Just Gave Investors a New Reason to Be Excited
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) stock has been under pressure in recent months, and for a few reasons. Most obviously is the retirement of legendary CEO Warren Buffett, who stepped down from the top spot at the end of last year. In fact, Berkshire hit an all-time high just before Buffett's retirement announcement in May 2025, and has yet to regain that level, despite the S&P 500 rising by more than 21% since that time.In addition, Berkshire recently reported its fourth-quarter earnings, and while there wasn't anything terrible about them, they certainly weren't great. Insurance underwriting income fell sharply, and most of Berkshire's other business segments saw single-digit increases in their operating earnings.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|644 000,00
|-0,23%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|430,50
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.