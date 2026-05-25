Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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25.05.2026 15:00:00
Berkshire Hathaway Just Loaded Up on This Genius Artificial Intelligence (AI) Stock
Although Warren Buffett may be retired as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), he's still chairman of the board. That means his influence still reaches deeply within the company he built, and there is evidence of that in Berkshire's first-quarter investment activities.One of Buffett's last moves as CEO was to initiate a position in Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), a company he had been a longtime fan of, but that he didn't invest in until Q3 2025. While Berkshire didn't do anything with the stock in Q4, it more than tripled its position during Q1. That's a major vote of confidence and makes Alphabet one of Berkshire's largest holdings.But this information is old. Is the stock still a buy today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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