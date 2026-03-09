Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
09.03.2026 22:05:00
Berkshire Hathaway Just Repurchased Stock for the First Time Since 2024 -- It's a Green Light for Shareholders
Warren Buffett, former CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB), has always been a fan of share repurchases. He liked to buy stocks of companies that were active buyers of their own stock, and Buffett liked to have Berkshire repurchase shares when he believed they were trading at a discount to what his team believed was the company's intrinsic value.Although Buffett is no longer CEO, it appears that Berkshire shares are finally on sale. The company just announced that it has restarted its share buyback program for the first time since 2024.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|638 500,00
|-0,70%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|426,55
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.