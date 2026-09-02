Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
02.09.2026 12:22:01
Berkshire Hathaway Just Sold 3 Bank Stocks. Here’s Why Investors Should Take Notice
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) has historically been one of the largest shareholders of U.S. banks, and that's still true today. The conglomerate maintains large stakes in Bank of America (NYSE:BAC) and American Express (NYSE:AXP), while also holding several smaller positions in the financial sector.New CEO Greg Abel and his team might be souring on the banking industry, or at least might see good reasons to reduce exposure to it. In the most recent quarter, Berkshire sold shares of three bank stocks, while simultaneously pouring billions of dollars into the technology sector.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|656 000,00
|1,00%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|438,05
|1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. An den Märkten in Asien ging es abwärts.