Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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02.09.2026 12:22:01

Berkshire Hathaway Just Sold 3 Bank Stocks. Here’s Why Investors Should Take Notice

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) has historically been one of the largest shareholders of U.S. banks, and that's still true today. The conglomerate maintains large stakes in Bank of America (NYSE:BAC) and American Express (NYSE:AXP), while also holding several smaller positions in the financial sector.New CEO Greg Abel and his team might be souring on the banking industry, or at least might see good reasons to reduce exposure to it. In the most recent quarter, Berkshire sold shares of three bank stocks, while simultaneously pouring billions of dollars into the technology sector.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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