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05.05.2026 06:31:29
Berkshire Hathaway legte Quartalsergebnis vor
Berkshire Hathaway lud am 02.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 4,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 93,68 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,73 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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