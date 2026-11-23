American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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23.11.2026 15:45:02
Berkshire Hathaway Owns 22.6% of American Express. Is the Stock a Buy, Sell, or Hold After a 17% Drop in 2026?
It may be one of Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB) largest and longest-held holdings. But Berkshire's sizable stake in American Express (NYSE:AXP) certainly hasn't performed of late as you'd expect a Warren Buffett pick to perform.
As of the latest look, AXP shares are down 17% year to date. Now what? If you've been thinking about stepping into a long-term stake in this credit card name, this sell-off is a buying opportunity.
That doesn't necessarily mean American Express shares have already hit their ultimate bottom, to be clear. They could move even lower, dragged down by continued weakness from the overall market. That's what's happened so far this year. Investors appear to expect economic headwinds that will undermine its payments business.
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Analysen zu American Express Co.
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|281,40
|2,36%
|Berkshire Hathaway Inc. A
|785 000,00
|1,36%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|524,40
|1,43%
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