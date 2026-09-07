NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.09.2026 20:30:00
Berkshire Hathaway Owns AI Exposure in 3 Different Ways. Here's Why That's Not the Same as Owning Nvidia.
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) invests in dozens of companies across its $361 billion portfolio. However, the conglomerate isn't heavily invested in the AI boom -- and it doesn't hold a single share of Nvidia (NASDAQ: NVDA), the world's top AI chipmaker. The three biggest AI-driven stocks that Berkshire still owns are Apple (NASDAQ: AAPL), Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), and Moody's (NYSE: MCO). Let's see how these stocks are exposed to the AI market -- and why they're not comparable to Nvidia.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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