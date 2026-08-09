American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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09.08.2026 17:45:00
Berkshire Hathaway Owns More Than 20% of American Express. Here's What That Means for Individual Investors.
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) owns a massive $354 billion portfolio with dozens of different positions. One of its top holdings, however, is American Express (NYSE: AXP), a business the Omaha-based conglomerate has held since the 1990s.As of March 31, Berkshire Hathaway owned almost 152 million shares of the credit card giant, giving it a sizable 22.5% stake in the company. This has worked out quite well recently, as the financial stock has generated a total return of 119% in the past five years (as of Aug. 6). Here's what the American Express position means for individual investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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