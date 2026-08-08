Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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08.08.2026 15:43:00
Berkshire Hathaway profit doubles, fueled by a near $13 billion investment gain
Berkshire Hathaway booked a near $13 billion gain on investments in the latest quarter, and has put $32 billion of its cash pile to work.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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