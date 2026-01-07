|
07.01.2026 07:22:28
Berkshire Hathaway Raises CEO Greg Abel's Pay To $25 Mln
(RTTNews) - Berkshire Hathaway disclosed in a regulatory filing that it has raised the annual cash salary of its chief executive officer, Greg Abel, to $25 million.
On January 1, 2026, Abel officially assumed the role of President and Chief Executive Officer of Berkshire Hathaway.
Previously, when Abel served as Vice Chairman of Non-Insurance Operations at the company, he received total compensation amounting to $21.02 million in 2024.
