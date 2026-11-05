Berkshire Hathaway Reports Nov. 7 With Its Stock at a Record. Its Cash Pile Is the Number to Watch.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) will post its third-quarter earnings release and 10-Q on Saturday, Nov. 7, at around 7 a.m. Central time. And it goes into the report with its stock at a record. The Class B shares finished Nov. 4 at $579.09, a new closing high, after climbing around 4% that day. They're up about 15% so far this year.

But the number I'll check first on Saturday is the cash. Berkshire finished June with $364.7 billion in cash and Treasury bills, down over $15 billion from $380.2 billion at the end of March.

The pile is still around 29% of Berkshire's market value at the Nov. 4 close.

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