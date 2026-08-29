Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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29.08.2026 09:41:01
Berkshire Hathaway Roughly Tripled $10,000 in a Decade. Did It Beat the Market?
Ten years ago this week, on Aug. 25, 2016, Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) B shares closed at $148.64. Ten years later, on Aug. 25 of this year, they closed at $504.32.Berkshire pays no dividend, so the price is the whole return. A $10,000 investment became about $33,900.The stock roughly tripled, compounding at about 13% a year. That's a good decade by nearly any standard. But the standard that matters most is what the same money would have earned elsewhere -- and that comparison doesn't flatter Berkshire.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. B
|435,70
|0,87%
|Berkshire Hathaway Inc. A
|654 500,00
|1,24%
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