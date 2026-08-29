Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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29.08.2026 09:41:01

Berkshire Hathaway Roughly Tripled $10,000 in a Decade. Did It Beat the Market?

Ten years ago this week, on Aug. 25, 2016, Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) B shares closed at $148.64. Ten years later, on Aug. 25 of this year, they closed at $504.32.Berkshire pays no dividend, so the price is the whole return. A $10,000 investment became about $33,900.The stock roughly tripled, compounding at about 13% a year. That's a good decade by nearly any standard. But the standard that matters most is what the same money would have earned elsewhere -- and that comparison doesn't flatter Berkshire.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Berkshire Hathaway Inc. B 435,70 0,87% Berkshire Hathaway Inc. B
Berkshire Hathaway Inc. A 654 500,00 1,24% Berkshire Hathaway Inc. A

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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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