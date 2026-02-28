Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
|
28.02.2026 16:02:00
Berkshire Hathaway shrinks cash pile in Buffett’s last act as CEO. Here’s how successor Greg Abel is now looking to spend.
Company’s cash hoard at end of 2025 — which Abel noted was not a sign of an investment retreat — was down 2.1% from September to $373.3 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!