MasterCard Aktie

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WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040

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20.07.2026 09:05:00

Berkshire Hathaway Sold Mastercard Stock. Should You Follow?

When Berkshire Hathaway sold its entire stake in Mastercard (NYSE: MA), many investors had the same reaction: "If one of the world's greatest investors is selling, shouldn't I?"It's an understandable question. But it may also be the wrong one.Berkshire's decision doesn't necessarily mean Mastercard has become a worse business. In fact, Mastercard remains one of the highest-quality companies in the world, with a dominant payments network, an asset-light business model, and a long runway as economies continue shifting away from cash.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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31.01.25 MasterCard Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Berkshire Hathaway Inc. A 642 000,00 -0,23% Berkshire Hathaway Inc. A
Berkshire Hathaway Inc. B 430,00 0,10% Berkshire Hathaway Inc. B
MasterCard Inc. 474,70 0,17% MasterCard Inc.

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