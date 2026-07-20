MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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20.07.2026 09:05:00
Berkshire Hathaway Sold Mastercard Stock. Should You Follow?
When Berkshire Hathaway sold its entire stake in Mastercard (NYSE: MA), many investors had the same reaction: "If one of the world's greatest investors is selling, shouldn't I?"It's an understandable question. But it may also be the wrong one.Berkshire's decision doesn't necessarily mean Mastercard has become a worse business. In fact, Mastercard remains one of the highest-quality companies in the world, with a dominant payments network, an asset-light business model, and a long runway as economies continue shifting away from cash.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Berkshire Hathaway Inc. A
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