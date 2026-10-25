Berkshire Hathaway Started Buying Back Its Own Stock Again This Year. Should You Buy It at a Record High?

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) stock is finally back at a record. On Oct. 20, the Class B shares ended at $539.82, inching past a record close from May 2, 2025 -- the day before Warren Buffett told shareholders he planned to hand the CEO job to Greg Abel.

As I write, the shares trade near $548, up about 9% this year.

The new high comes in a year when Berkshire has gone back to buying its own stock. It repurchased nothing in 2025. In the first half of 2026, its buybacks came to around $4.8 billion. And it only buys if its CEO thinks the shares cost less than the business is worth.

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