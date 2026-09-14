Berkshire Hathaway Stock Has Gone Almost Nowhere in a Year. Should You Buy It Right Now?

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) has spent the past year standing still. The B shares trade near $510 as of this writing, and they haven't traded below about $464 or above about $538 over the past 52 weeks.

Sometimes a flat stretch like that can mean the market thinks a company's best days are behind it. And sometimes the price simply stops moving while the business keeps going, leaving the stock a little cheaper with each passing quarter.

I think Berkshire's flat year is mostly the second kind. The company's first year under CEO Greg Abel (Warren Buffett remains chairman) has featured growing profits and something Berkshire hasn't been in years: a buyer.

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