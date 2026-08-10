Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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10.08.2026 21:16:06
Berkshire Hathaway Stock Pop After Q2 EPS Surprise
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|Berkshire Hathaway Inc. A
|684 000,00
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|Berkshire Hathaway Inc. B
|456,80
|1,76%
|Q2 Holdings Inc
|54,72
|1,07%
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