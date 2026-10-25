Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.10.2026 10:50:00
Berkshire Hathaway Stock Rose 10 Days in a Row in October for the First Time Since 2018. Here's What History Says Comes Next.
Most of the attention on Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) owes to its impressive investment portfolio. But Berkshire Hathaway stock is also worth watching on its own, and its shares did something this month that it hasn't accomplished in eight years.
The conglomerate, now led by Greg Abel after the retirement of its longtime leader, Warren Buffett, saw its Class B shares close higher for 10 consecutive trading sessions from Oct. 1 through Oct. 14. Berkshire's stock rose from about $498 to $526.
Berkshire snapped the streak on Oct. 15, but the stock is on another run higher, recently topping $547 and beating the record close of $539.89 set in May 2025.
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