Berkshire Hathaway Aktie

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WKN: 854075 / ISIN: US0846701086

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12.11.2026 20:45:02

Berkshire Hathaway Stock Trades at Record Levels. CEO Greg Abel Clearly Sees More Room to Run.

In its first year without Warren Buffett at the helm, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) is having a good year, with its stock up nearly 16% (as of Nov. 9).

It took some time for the stock to find its footing, but ultimately investors have come around to new CEO Greg Abel and also purchased Berkshire because the stock is one of the few $1 trillion market-cap companies that does not live and die with the artificial intelligence trade.

Berkshire stock is now trading near record levels, but it's clear that Abel thinks there is more room to run.

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