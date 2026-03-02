Berkshire Hathaway vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Berkshire Hathaway gab am 28.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 8,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Berkshire Hathaway 9,13 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,72 Prozent auf 94,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 94,92 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 31,04 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway ein Gewinn pro Aktie von 41,27 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 371,44 Milliarden USD gegenüber 371,43 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at