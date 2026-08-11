Berkshire Hathaway vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Berkshire Hathaway äußerte sich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,73 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 101,81 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 92,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at