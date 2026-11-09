Berkshire Hathaway veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Berkshire Hathaway hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 105,65 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,97 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at