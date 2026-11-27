Greg Abel became the CEO of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB) at the beginning of this year after the conglomerate's longtime leader and legendary investor, Warren Buffett, stepped down. Abel has had a busy first year in charge of the company, and many of his moves have been reminiscent of those his mentor would have made.

That's not surprising. Abel was quick to reassure investors that Berkshire Hathaway's values and culture wouldn't change under his leadership, and we have seen plenty of evidence that he meant those words. For instance, during the third quarter, Berkshire Hathaway spent $9.6 billion buying one of Buffett's favorite stocks. Here's what investors need to know.

Greg Abel. Image source: Getty Images.

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