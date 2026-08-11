Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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11.08.2026 20:02:00
Berkshire Hathaway's CEO Greg Abel Sold $8.1 Billion in Stocks in Q1 ... a Sign He Sees Few Bargains. Did That Change in Q2?
It's been one of the bigger narratives regarding Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) for a while now. That is, the conglomerate's been piling up more and more idle cash by selling more stocks than it's been buying for its equity portfolio. Through Q1 of this year, in fact, Berkshire's done so for 14 consecutive quarters.It's a sign that, for a while now, CEO Greg Abel and his predecessor Warren Buffett have seen little worth owning at the price being asked. This, of course, has implications for all investors.There's a glimmer of hope on the horizon, though. During the company's second fiscal quarter ending in June, Berkshire finally bought more stock for its equity portfolio than it sold, suggesting there are bargains out there worth buying into.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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