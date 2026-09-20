Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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20.09.2026 08:37:01
Berkshire Hathaway's CEO Now Has to Consult Howard Buffett Before Buying Back Stock
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) announced Friday that Warren Buffett has been named chairman emeritus, effective immediately. His son, Howard Buffett, a Berkshire director since 1993, is the conglomerate's new chairman.
Warren Buffett isn't leaving the company. He remains a member of the board.
Of course, it's still a milestone. Buffett had been Berkshire's chairman for 56 years, a run dating to 1970.
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