Berkshire Hathaway’s Greg Abel Bought Back a Record $9.6 Billion of Stock Last Quarter. Here’s Why That Pace Might Not Continue.

Greg Abel just broke one of Warren Buffett's records as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB). The CEO, who took over the job at the start of the year, bought back $9.6 billion worth of shares during the third quarter, beating the largest amount Buffett ever spent buying the company's stock in a quarter.

Abel has been keen to deploy more of Berkshire's cash, funding a huge investment in Alphabet this year, closing the acquisitions of OxyChem and Taylor Morrison, and restarting Berkshire's dormant share repurchase program. But investors expecting Abel to continue plowing cash back into Berkshire stock might be surprised by how quickly Abel cuts off buybacks.

Greg Abel. Image source: Getty Images.

Continue reading