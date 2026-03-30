Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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30.03.2026 10:00:00
Berkshire Hathaway's Greg Abel Is Building on 1 of Warren Buffett's Best Investments With This $1.8 Billion Purchase
When Greg Abel took over as Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) chief executive officer earlier this year, he was charged with managing nearly $700 billion in assets. His legendary predecessor, Warren Buffett, had left him with a big pile of cash (roughly $369 billion) and even bigger shoes to fill.But Abel appears to have no problems picking up where Buffett left off. He restarted share repurchases in early March as the stock price dropped back down to an attractive valuation. More recently, he added a $1.8 billion investment, building on one of the best investments Buffett made in recent history. It's already produced a handsome return for Berkshire investors, and it could signal where Abel and his team currently see value in the stock market.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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