Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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18.05.2026 21:36:39
Berkshire Hathaway's Greg Abel Thinks Alphabet Is a Better Magnificent Seven Stock Than Amazon. Here's Why He's Right.
Warren Buffett's retirement as CEO of the conglomerate Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) drew a lot of questions, particularly around its vaunted investment portfolio. Would the company's buy-and-hold investment philosophy change under the stewardship of Buffett's successor, Greg Abel? And how would the makeup of the company's $330 billion portfolio change?Now we've got some answers. Berkshire Hathaway made its 13-F quarterly filing to the Securities and Exchange Commission (SEC) for the period ending March 31, making it Berkshire's first 13-F under Abel's leadership. Berkshire opened new positions in retailer Macy's and airline Delta Air Lines. And it closed long-term positions in such stalwarts such as Mastercard, Visa, Charter Communications, and Pool.But I was most struck by two significant trades of Magnificent Seven stocks -- Berkshire Hathaway completely closed its position in Amazon (NASDAQ: AMZN), and purchased more than 3.5 million shares of Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock -- instantly making the Google parent one of Berkshire Hathaway's biggest holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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