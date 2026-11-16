Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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16.11.2026 19:15:02
Berkshire Hathaway's Railroad Earned 19% More Last Quarter. Its Insurance Underwriting Earned 43% Less.
In the 2026 third-quarter earnings report from Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB), earnings for its insurance underwriting business fell, while railroad freight earnings climbed. Initially, that may sound like something is wrong with the insurance segment and that maybe Berkshire should invest more in the railroad side of its operations.
Surprisingly, what those percentages actually show us is why Berkshire is and will continue to be such a strong investment.
Image source: Getty Images.
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