Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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09.11.2026 16:15:00
Berkshire Hathaway's Top AI Holding Is Poised to Outperform
Even in his final years running Berkshire Hathaway, Warren Buffett continued to show he could expand his circle of competence. For the famed investor, the learning process never stopped.
This is precisely what he did when he initiated the buying of Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) in Berkshire Hathaway's portfolio in the third quarter of last year, a move that current CEO Greg Abel followed up with additional purchases. Between the Class A and Class C shares, the artificial intelligence (AI) hyperscaler represents the conglomerate's fourth-largest position.
Berkshire Hathaway's top AI holding, Alphabet, is poised to outperform the market. Here's why.
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