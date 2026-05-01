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01.05.2026 06:31:29
Berkshire Hills Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Berkshire Hills Bancorp hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 315,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 86,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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