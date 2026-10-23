Berkshire Hills Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Berkshire Hills Bancorp stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hills Bancorp -0,570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 323,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 227,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at