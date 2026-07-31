Berkshire Hills Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Berkshire Hills Bancorp hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 83,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 318,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 173,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at