Berkshire Hills Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Berkshire Hills Bancorp äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hills Bancorp 0,460 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 337,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 93,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 174,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,03 USD, nach 1,43 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Berkshire Hills Bancorp 881,26 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 645,84 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at