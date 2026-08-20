Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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20.08.2026 17:15:00
Berkshire Is Betting on This Legacy Retail Stock
After six decades of steering clear of investments in department stores, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) is suddenly investing in a retail icon. I'm talking about Macy's (NYSE: M), the legendary retailer.Berkshire's last department store investment was Hochschild Kohn, a Baltimore-based retail chain, back in the 1960s, but apparently it didn't go as planned, so CEO Warren Buffett became wary of traditional retailers.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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