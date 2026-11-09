Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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10.11.2026 00:32:01
Berkshire Kept Buying Back Stock as Shares Hit Records. Here’s What the Price It Paid Tells You.
One of Warren Buffett's investing lessons has been that the price you pay for a stock matters as much as the company you're buying. Greg Abel, his successor at Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB), looks to be following the same philosophy.
Berkshire posted its quarterly filing with the Securities and Exchange Commission over the weekend. In it, the company disclosed that it spent $9.6 billion repurchasing its own shares during the third quarter of 2026, more than double the $4.5 billion it spent in the second quarter. That's an eye-opening amount of money, even for a company with Berkshire's incredible financial resources.
Image source: Getty Images.
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