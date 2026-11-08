Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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08.11.2026 02:53:39
Berkshire ramps up buybacks under new CEO Greg Abel as Q3 operating profit falls 6%
Berkshire says it repurchased US$9.6 billion of its own stock between July and SeptemberWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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